Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

18.10.2022 14:10
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. (24) ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mustafa İ. (20) köyde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında Ahmet Ö., Mustafa İ.'ye tabanca ile ateş etti. Silah sesini duyan köylüler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa İ.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mustafa İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köye giden jandarma ekipleri, Ahmet Ö.'yü suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

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Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü Çorum haber... Çorum'da bir kişi tabancayla öldürüldü
Kaynak: İHA

Sungurlu, Kavşut, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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