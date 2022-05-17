Son dakika haberi: Alacak verecek meselesinde aynı adrese ikinci silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Alacak verecek meselesinde aynı adrese ikinci silahlı saldırı

17.05.2022 17:55
Son dakika haberi: Alacak verecek meselesinde aynı adrese ikinci silahlı saldırı

Son dakika haberler... Diyarbakır'da geçen hafta alacak verecek meselesinde çıkan 1 kişinin silahla yaralandığı olayın ardından aynı adrese motosikletle ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da geçen hafta alacak verecek meselesinde çıkan 1 kişinin silahla yaralandığı olayın ardından aynı adrese motosikletle ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırıda, çevredeki 4 araçta ve dükkanlara kurşun isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen hafta Çarşamba günü bir emlak dükkanını tehdit ederek basan şahıslar işletmeciyle kavga etti. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüşerek Ahmet G. ensesinden aldığı mermiyle ağır yaralandı. Öte yandan kurşunlar çevredeki birçok yere isabet ederken seyir halindeki bir servis aracının camından girdi. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden biri cam kesiği sonucu yaralandı.

Aynı adrese ikinci saldırı

Motosikletli iki şahıs tarafından aynı adrese silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, çevredeki 4 araçta ve dükkanlara kurşun isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Alacak verecek meselesinde aynı adrese ikinci silahlı saldırı - Son Dakika


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