Antalya'nın İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Bayır, Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde dün çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan, Manavgat'ın Oymapınar Barajı çevresine de sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.