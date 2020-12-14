Son dakika haberi! Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu

14.12.2020 17:29
Son dakika haberi! Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan kişinin cesedi, Oba Çayı'nda bulundu.

Oba Mahallesi'nden geçen çayda hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi Veli Uyar (37) olduğu anlaşılan kişinin, sara krizi nedeniyle dengesini kaybederek çaya düştüğü tespit edildi.

Uyar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Temizlik İşçisi, Antalya, Alanya, Oba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Antalya'da 3 metrelik dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil         
17:30
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi         
16:53
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu         
16:17
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı         
15:47
Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti         
15:40
Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı         
15:23
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:37:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Alanya'da bir kişi Oba Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei