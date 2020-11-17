Son dakika haberi... Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü duruşmasına, Gülseren Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya dahil olan sanık Hilmi Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, gelen belgelerden aleyhine olanları kabul etmediğini bildirdi. Müdafi avukatı, dosyanın tamamlandığını, buna göre de sanığın 'tasarlayarak canavarca hisle, eşe karşı adam öldürme' suçundan mahkumiyetine karar verilmesini istedi. Sanık avukatı ise tasarlayarak canavarca olayın gerçekleştirilmesinin söz konusu olmadığını savundu. Beyanların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu kaydetti. Savcı mütalaasında, sanığın kendisine boşanma davası açan 15 yıllık eşi Gülseren Y'den 4-5 aydır ayrı yaşadığını ifade etti.. Sanığın, elindeki bıçakla gittiği evin kapı camını tuğlayla kırıp içeri girdiğini, evden uzaklaşmaya çalışan maktulü de arazide yakalayarak göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "eşe karşı kasten insan öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarını işlediği, işlediği kasıtlı suçlar nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Hilmi Y'nin tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı, 29 Aralık'a erteledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y. (43), 26 Eylül 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Y'yi (32) Kestel Mahallesi'nde bıçakla öldürmüştü.

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