Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi'ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve ekipler yangını müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA