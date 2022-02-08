Üye Girişi
Son dakika haberi: Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

08.02.2022 09:55
Son dakika haberi: Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Okurcalar Mahallesi Halk Plajı'nda göçmen kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yabancı uyruklu 8 mülteci ile onları yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen A.T. (27) ve F.K. (23) yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde olayda kullanılan R.01 isimli tekne muhafaza altına alındı.

A.T. ve F.K. gözaltına alınırken yakalanan 8 düzensiz göçmenin adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Jandarma, Antalya, Kıbrıs, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
09:55 Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor
09:49 Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement