Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders - Son Dakika

Son dakika haberi: Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
10.12.2020 16:00
Son dakika 3. sayfa haberi... Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3'üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.
Alanya'da jandarmadan öğrencilere online ders
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri 3'üncü sınıf öğrencilerine online ders vererek trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.
Alanya'da İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Ayşe Nebahat Erkin İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine online ders verdi. Canlı olarak yapılan derste trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında bilgiler verildi. Soru cevap şeklinde geçen derste jandarma personeli öğrencilerin sorularını yanıtladı. Miniklere trafik kuralları konusunda uyarıda bulunulurken, bisiklet kullanımı ve yerleri hakkında da konuşuldu.
Son Dakika Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu