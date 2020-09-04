Son dakika haberi! Alanya'da, kurallara uymayan sürücülere 61 bin TL ceza - Son Dakika

Alanya'da, kurallara uymayan sürücülere 61 bin TL ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma trafik ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği araç denetimlerinde kurallara uymayan 113 sürücüye toplam 61 bin 53 TL idari para cezası kesti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde artan trafik kazaları nedeniyle denetimlerini yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yaptıkları denetimlerde, trafiği tehlikeye sokan, yaya yollarında seyir eden ve kask kullanılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri denetimler esnasında motosiklet sürücülerine kask kullanımına yönelik bilgilendirici broşürler de dağıttı. Denetimlerde geneli motosiklet olan 618 araç kontrol edilirken, 113 araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na uymadığı gerekçesiyle toplam 61 bin 53 TL cezai işlem uygulandı. Sürücülere uygulanan cezaların çoğunluğunu kask kullanmayan motosiklet sürücüleri oluştururken, 14 araç trafikten men edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında da denetim yapılırken, yolcuların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek uyarılarda bulunuldu. Yetkililer denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.