Son dakika haberi... Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin Alman vatandaşı sürücüsü, hayatını kaybetti
Alman vatandaşı Lothar Adolf E. (62) kullandığı 07 MB 0886 plakalı otomobil, Uzunöz Mahallesi Kızıldam mevkinde şarampole yuvarlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Alman sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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