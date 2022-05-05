Son dakika haberi... Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

05.05.2022 10:49
Son dakika haberi... Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin Alman vatandaşı sürücüsü, hayatını kaybettiAlman vatandaşı Lothar Adolf E. (62) kullandığı 07 MB 0886 plakalı otomobil, Uzunöz Mahallesi Kızıldam mevkinde şarampole yuvarlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin Alman vatandaşı sürücüsü, hayatını kaybetti

Alman vatandaşı Lothar Adolf E. (62) kullandığı 07 MB 0886 plakalı otomobil, Uzunöz Mahallesi Kızıldam mevkinde şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Alman sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Otomobil, Antalya, Alanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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