Antalya'nın Alanya ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.T, Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde Alanya Belediyesi çalışanı Süleyman Hilmi Erdoğan'a (49) pompalı tüfekle ateş etti.
Yaralanan Erdoğan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra motosikletle kaçan şüpheli İ.T'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika