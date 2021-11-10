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Son dakika haberi! Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

10.11.2021 00:33
Son dakika haberi! Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.T, Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde Alanya Belediyesi çalışanı Süleyman Hilmi Erdoğan'a (49) pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Erdoğan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra motosikletle kaçan şüpheli İ.T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Hilmi Erdoğan, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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