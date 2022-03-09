Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

09.03.2022 15:46

Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Dinek Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 32 kök Hint keneviri, 800 gram esrar, bir adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda Ö.K. (34) gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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