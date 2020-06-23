Son dakika haberi: Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, Süper Ligin 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından çıkan olaylara ilişkin, "(Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu) Sayın Başkan'a bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik.

Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak, Süper Ligin 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının ardından çıkan olaylara ilişkin, "(Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu) Sayın Başkan'a bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik." dedi.

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Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'un bulduğu beraberlik golünün ardından protokol tribününde sözlü tartışmayla başlayan ve sahada kısa süreli arbedeye dönüşen olayların tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önünde yaşandığını ifade etti.

Olayların ardından kendisinin hedef alındığını ileri süren Ak, yapılan yorum ve paylaşımlardan sonra açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Maç öncesi VIP tribününde gördüğü Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu "Başkanım hoş geldiniz. Protokol tribününe geçmeyi arzu eder misiniz?" diye selamladığını aktaran Ak, karşılaşmanın ardından ise takımının futbolcularını bir an önce soyunma odasına alma gayreti içerisinde hareket ettiğini kaydetti.

Soyunma odasına tribünde gerginlik yaşandığına dair bilgi gelmesi üzerine olayın ne olduğuna bakmaya gittiğini belirten Ak, "Futbolcularımızı güven içinde röportaja çıkarabilmek adına ben de bölgeye intikal ettim. Trabzonsporlu yöneticilerin ve misafirlerin bulunduğu tribünde bir kişi, Alanyasporlu yöneticilerimize dönerek; 'Size küfrediyoruz. Arkanızı dönüp gidiyorsunuz' mealinde galiz ifadeler kullanınca, kendisini alkışlayarak 'Bravo' dedim. Sayın Başkan'a bırakın küfür etmeyi, kendisi ile göz göze bile gelmedik. Bu esnada yakınımda bulunan TFF gözlemcisi sayın hocamız da bu durumu teyit edecektir." ifadelerini kullandı.

Ellerindeki kamera kayıtlarında da bu durumun açıkça görüldüğünü belirten Ak, bu olayın devamında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine doğru koşmakta olduğunu gördüğünü aktardı.

Ak, şunları ifade etti:

"Değerli bir kulüp başkanı ile bu şekilde bir fiziksel temastan kaçınmak için azami gayreti gösterdim. Sonrasında yapılan 'Başakşehir hayranı', 'Linkedln profilinde Başakşehir'i beğendi' diye paylaşılan görsel ise pandemi sürecinde kulüplerin ve liglerin durumu ile ilgili olarak Anadolu Ajansının yaptığı, kulüp profesyonellerinin bilgi paylaşım haberinden ibarettir. Sonrasında yaşananlar tüm çıplaklığıyla kamuoyunun gözleri önündedir."

Yaşar Ali Muhammed Ak, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Ak Açıklaması - Son Dakika Spor
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