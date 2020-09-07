Son dakika haberi: Alanyaspor üç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, transfer ettiğini duyurduğu futbolcular Khouma Babacar, Francois Moubandje ve Ahmet Çağrı Güney ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, transferde önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Daha önce kulübe gelen oyuncuları resmi sitelerinden yayınladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Babacar herkesin bildiği daha önce de Türkiye'de bazı kulüplerin almak istediği bir oyuncu. Özellikle Babacar'a Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah çok güzel bir sezon geçireceğine inanıyoruz." dedi.

Başkan Çavuşoğlu, François Moubandje hakkında ise "François bilindiği gibi Dinamo Zagreb'in oyuncusu. 1 yıl kiralık olarak aldık. Kendi ülkesinin milli takımında da oynuyor. Ona da bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah sol bek mevkindeki açığımızı giderecektir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çağrı Güney'i Bursaspor'dan 2 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını aktaran Çavuşoğlu, genç kalecinin geleceğinin parlak olduğunu dile getirdi.

Alanyaspor olarak eksikleri hemen hemen tamamladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra 1-2 transfer daha belki olabilir. Ama takımımızın eksik olan bölgelerine transferleri tamamlamış bulunmaktayız. Ligler önümüzdeki hafta başlayacak. Hem takımımıza hem de Türkiye'deki kulüplere kazasız belasız bir sezon geçirerek, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Babacar: "Başarı için buradayım"

Khouma Babacar da Alanya'da olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisine güvenen kulüp yöneticilerine teşekkür eden Senegalli 27 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmeden önce İtalyan yardımcı antrenör Franchesco ile görüş alışverişinde bulundum. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğundan, şehrin güzelliğinden bahsetti. Karar vermemde etkili oldu diyebilirim. Başarı için buradayım. Umarım bu başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda futbolcular ilk formalarını imzalayarak Başkan Hasan Çavuşoğlu'na hediye etti.