Son dakika haberi | Alaplı'da pazarcı esnafına Kovid-19 testi yapıldı
06.01.2021 15:13
Son dakika haberi... Alaplı Belediyesine ati pazar yerinde tezgahı bulunan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Alaplı Belediyesine ati pazar yerinde tezgahı bulunan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 168 pazarcı esnafının burun ve boğazlarından sürüntü alınmak suretiyle test gerçekleştirildi.
Alınan numunelerin testinin yarın sonuçlanacağı ve esnafların sonuçları Sağlık Bakanlığının e-nabız sisteminden öğrenebilecekleri bildirildi.
Test sonucu pozitif çıkan olması durumunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hemen filyasyon çalışması yapacağı öğrenildi.
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