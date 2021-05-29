Son dakika haberi... Alaşehir'de hastane temizlik personeline sertifika verildi - Son Dakika

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Alaşehir Devlet Hastanesi temizlik personelleri için açılan "Oda Temizleyicisi ve Kat Görevlileri" kursu sertifikaları Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından verildi.

Temizlik personellerine, kat hizmetleri, oda temizliği, yatak düzenleme, temizlik araçlarının ekonomik ve düzenli kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı olarak 576 saat eğitim verildi.

Eğitimin sonunda başarılı olan birinci grup 15 personele Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından "Oda Temizleyicisi ve Kat Görevlileri" sertifikası verildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi temizlik personellerinin tamamının katılacağı eğitim yıl sonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek.

Sertifika törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Kadir Gem ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez katıldı.