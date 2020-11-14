Son dakika haberi: Alaşehir'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki denetimler sırasında vatandaşlara maske, temizlik ve mesafe uyarısında bulundu.

Denetim amacının sadece ceza yazmak olmadığına işaret eden Uçgun, "Bizler halk sağlığının korunması için önleyici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Esnaf ve vatandaşımızı bilinçlendirmek önceliğimiz." dedi.

Kaymakam Uçgun, Kavaklıdere Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktor ve filyasyon ekibiyle görüşerek bölgedeki çalışmalar ve vaka sayıları hakkında bilgi aldı.