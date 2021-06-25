Yapılan aramada 45 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 5 gram esrar, elektronik hassas terazi ve 7 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince yapılan operasyonda, Yeşilyurt Mahallesindeki bir eve baskın düzenledi.

Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu