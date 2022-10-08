Son dakika haberi... Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

08.10.2022 13:44
Son dakika haberi... Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçede takibe alınan araç içerisinde ve şahısların kaldıkları otelde yapılan aramalarda 96,51 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 9 bin 850 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.E. (32) ve C.Ö. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama - Son Dakika
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