Son dakika haberi | Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

26.04.2022 00:57
Son dakika haberi | Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı

Son dakika habere göre Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Karaman'da eşi ile birlikte hastaneye giden sürücünün kullandığı otomobil trafik ışıklarında beklerken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobil, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahale etmesi sonucu yanmaktan kurtarıldı.

Yangın olayı, Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kızıl idaresindeki 70 AE 232 plakalı otomobili ile trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolda çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Daha sonra otomobil, vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Yangında, herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Olayın ardından trafik ışıklarında beklerken otomobilinin bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Murat Kızıl, "Hanımım ile hastaneye gidiyordum. Işıklarda beklerken araba biranda alev aldı. Komşular ve arkadaşların yardımlarıyla söndürdük" dedi. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Edremit'te otomobil alev alev yandı Edremit'te otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:50:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Alev alan otomobil yangın tüpü sayesinde yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement