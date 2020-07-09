Son dakika haberi: Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı
Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir anda alev alan otomobildeki sürücü, kendini araçtan atarak kurtuldu.
Atatürk Caddesi üzerinde esnaflık yapan Barbaros Çavuş, iş yerinden çıktıktan sonra 07 AOP 42 plakalı otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile birlikte otomobil motor kısmından alev aldı. Kendini dışarı atarak kurtulan sürücü, çevredeki esnaflarla birlikte yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
(Mehmet Demirci/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:22 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi