Son dakika haberi! "Alev savaşçıları" yangına hava gücüyle anında müdahale edecek - Son Dakika

Son dakika haberi! "Alev savaşçıları" yangına hava gücüyle anında müdahale edecek

04.05.2021 11:09
Son dakika haberi!

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına havadan müdahale edecek yangın söndürme helikopterleri, Milas ve Marmaris ilçelerinde konuşlandırıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına havadan müdahale edecek yangın söndürme helikopterleri, Milas ve Marmaris ilçelerinde konuşlandırıldı.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Havaların ısınmasıyla yaşanacak orman yangınlarına müdahale için gönderilen ve "ateş savaşçıları"nın hava gücünü oluşturan helikopterlerden ikisi bölgeye ulaştı.

Milas Denizcik Orman Deposu ile Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanan iki helikopterin mürettebatı, 2 pilot, bir gözlemci pilot, bir teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak bir personel olmak üzere 5 kişiden oluşuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevi öncesi test uçuşu kapsamında su alma ve su atma işlemlerini gerçekleştiren helikopterler, gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve hazır hale getirildi.

Helikopterlerden 2'si göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, ekiplerin acil durumlara her zaman hazır olduğunu söyledi.

Orman yangınlarına hem kara hem de hava gücü anlamında etkili bir ekiple müdahale edildiğini belirten Yaprak, sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanları hem kamera hem de dürbünlerle izlediklerini dile getirdi.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede çok sayıda ekibin görev aldığını vurgulayan Yaprak, "Çalışmalarda 100 arazöz, 40 su tankeri, 55 ilk müdahale aracı, 15 dozer ve 15 greyder kara gücünü oluşturuyor. 4'ü su atma özelliği ve biri genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ise hava gücünü oluşturuyor." diye konuştu.

Yaprak, Marmaris ve Milas'ta helikopterlerin 1 Mayıs'ta göreve başladığını, önümüzdeki günlerde 3 helikopterin daha Fethiye, Yatağan ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacağını ifade etti.

İHA gibi yüksek teknoloji içerikli uygulamalar da kullanılacak

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında geçen yıl çıkan 328 yangında 813 hektar ormanlık alanın zarar gördüğüne değinen Yaprak, yangınların yüzde 92'sinin insan kaynaklı olduğunu ve vatandaşların bu konuya duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Kentlerin akciğerleri olan ormanların, yangın gözetleme kulelerinden kesintisiz şekilde kontrol edilerek yangınlara karşı korunduğunu belirten Yaprak, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Muğla ve Aydın'da da yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Bu yıl yangınlara müdahalede insansız hava araçları (İHA) gibi yüksek teknoloji içerikli uygulamaları da kullanacağız." dedi.

Orman Yangınları, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Alev savaşçıları' yangına hava gücüyle anında müdahale edecek - Son Dakika


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