Son dakika haberi! Alev topuna dönen otomobil hem yandı hem patladı - Son Dakika

Alev topuna dönen otomobil hem yandı hem patladı

AKSARAY - Aksaray'da aniden yanmaya başlayan otomobil alevler içinde kalırken, alevler ve otomobilde yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 5. Etap blokları park alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre. Neşe Ş.'ye ait 68 AL 558 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden kaput kısmından yanmaya baladı. Otomobil kısa sürede adeta alev topuna dönerken vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan otomobilde bir süre sonra patlama meydana gelirken, patlama büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangını çıkış nedeni hakkında araştırma başlatırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.