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Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

26.06.2021 23:55

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu Denizli'nin Kale ilçesinde besihanede bulunan samanların henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alması sonucu çıkan yangında 70 büyükbaş hayvandan 22'si telef oldu.

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde besihanede bulunan samanların henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alması sonucu çıkan yangında 70 büyükbaş hayvandan 22'si telef oldu. İşletme sahibi yangına müdahale ettiği sırada yaralanırken, yaklaşık 2 bin adet saman küle döndü.

Yangın, Kale ilçesi Demirciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erol Karauzun'un içerisinde yaklaşık 70 tane büyükbaş hayvanının bulunduğu besihane henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Besihanede bulunan samanlarında alev alarak tutuşması sonrası büyüyen alevler besihaneyi komple sardı. O esnada çevredeki vatandaşlar ve Karauzun içeride bulunan hayvanları dışarıya çıkarıp tahliye ederken, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler büyüyen yangına müdahale ederken, içeride bulunan diğer hayvanları çıkarmaya başladı. Çoğu büyükbaş yaralı olarak dışarıya çıkarıldığı sırada, besihane sahibi Karauzun ise alevlere müdahale ederken yaralandı. Vücudunda çeşitli yerlerinde yanık olan Karauzun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, besihanede bulunan 22 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef oldu. Yaralı olarak çıkarılan diğer hayvanların ise kesileceği belirtilirken, besihanede bulunan yaklaşık 2 bin adet saman ise küle döndü.

Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Denizli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin yükseldiği besihanede 22 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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