Son dakika haberi: Alexandria Troas Antik Kentinde yangın - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik kentinde yangın çıktı. Yangında, 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyün sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik Kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 5 arazöz müdahale ediyor. 2 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE