Son dakika haberi... Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan'a geldi
Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan gerçekleştirilecek olan davaya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan gerçekleştirilecek olan davaya geldi.
Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay'ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Saat 10.00'da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak. Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:27 Kaynak: İHA
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