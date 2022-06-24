Son dakika haberi! Ali Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Marmaris'te Yangını Bıraktın, Ankara'ya Gittin, Suudi Prensin Ziyafetine"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, orman yangınlarının sürdüğü Marmaris'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "3-4 saatlik uykuyla duruyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Öztunç, "Sayın Soylu, Marmaris'te yangını bırakıp Ankara'ya, Suudi prensin ziyafetine, eğlencesine gidersen 3-4 saatlik uykuyla durursun zaten. Marmaris'te yangını bıraktın Ankara'ya gittin, Suudi prensin ziyafetine; eğlencesine sarayına gitti. Orada eğlence vardı, ziyafet vardı, gece tekrar buraya geldin yoruldun, 3-4 saatlik uykuyla durursun zaten. Sana biz mi Suudi prensin ziyafetine katıl dedik. 3-4 saatlik uykuyla durma sebebin, Ankara'ya gitmen, Suudi prensin ziyafetine katılmandır" dedi.

Ali Öztunç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte, orman yangınlarının sürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün basın toplantısı düzenledi. Öztunç, şunları söyledi:

"Marmaris yangınına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve sayın bakanların bugün yaptıkları basın toplantısında kullandıkları bazı sözlere ilişkin yanıt vermek için karşınızdayız. Son açıklanan bilgilere göre yangına ilişkin bir kişi tutuklandı. Yargıya artık konu ulaştı, yargı bu saatten sonra gereğini yapacak. Yangının 65'inci saatine girmiş bulunmaktayız. Büyük orandan kontrol altına alındığı, sayın bakanlar tarafından açıklandı. Bu bizim açımızdan mutluluk verici, inşallah tekrar aynı sıkıntıyı yaşamayız, kontrol altına alınan bu yangın tekrar alevlenmez, bütün arzumuz bu yönde.

"SAYIN BAKAN POLEMİK YARATMA KONUSUNDA ÇOK MAHİRİDİR"

Bizim amacım, CHP olarak, üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Biz istiyoruz ki yangın olmasın, eğer yangın oluyorsa da anında, erken, etkili müdahale edilsin. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanmasın bu amaçla buradayız. Sayın Genel Başkan'ımız bu amaçla ilk gün Marmaris'e geldi. Ama maalesef bugün sayın bakanların açıklamasını dinledik, Sayın Süleyman Soylu'nun açıklamasını dinledik, üzüldüm bir milletvekili, bir yurttaş olarak üzüldüm. Sayın Bakan, polemikçi kimliğiyle tanınan birisi, polemik yaratmak konusunda çok mahiridir. Her konuda polemik yaratmak ister ama bu işi siyasete alet etmemek gerekir. Bir yangın var ve işimiz yangını söndürmek, bunun için hükümetin çalışması gerekiyor. Biz, hükümeti bu konuda çalıştırmak için çaba harcadık, harcıyoruz.

Sayın Bakan, yangına ilişkin bilgi vereceğine maalesef bugünkü açıklamasının büyük bir kısmını bize ayırdı, yine CHP ile ilgili konuştu. Oysa Sayın Bakan'ın yangınla ilgili konuşması lazım. Sayın Bakana çağrı yapıyoruz; bugün o gün değil, çık yangınla ilgili bilgi ver, kamuoyunu bilgilendir. Bırak CHP ile ilgili konuşmayı, bizimle ilgili konuşmayı, yangınla ilgili konuşman lazım. Ama Sayın Bakan, bizimle ilgili konuşuyor ve diyor ki 'Yalan söylüyorlar'. Bakalım neymiş yalan; yangının çıktığı ilk gün, ilk gece, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok' dedik. Yok, yoktu; bu mu yalan? Kendileri itiraf ettiler, çelişkili bilgiler verdiler. Sayın Kirişci dedi ki '4 Temmuz'da başlayacak gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri, gelecekler' dedi. Sayın Soylu, 'Bu gece ya da yarın gece gelecekler' dedi. O gün kendileri çelişkili bilgiler verdiler, ama itiraf ettiler gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin olmadığını. Neresi yalan bunun. Biz de diyoruz ki 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok' diyoruz.

"OKLUK KOYU'NA, CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA DAYANINCA MI YANGIN, AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ"

Yine ilk gün sayın bakanlar, '20'ye yakın hava aracı var' dediler. Bugün 60'a yakın hava aracı var. İlk gün 'Eksik araç var; helikopter, uçak sayısı eksik' derken biz de bunu kastetmiştik. Kendileri itiraf ettiler yine, helikopter ve uçak sayısının 20 olduğunu söyleyerek, eksik olduğunu söyleyerek. İlk gün yeteri kadar müdahale yoktu, bu da bir gerçek. 'Aynı anda uçak ve helikopterler uçamıyor, aynı anda müdahale edemiyor' dediler. Dün gördük, müdahale ettiler. Allah için, dün yeteri kadar uçak ve helikopter vardı, doğru. Dünkü müdahale yoğundu. Ama dün sabah saat 11: 00'de Sayın Soylu dedi ki 'Yangının yönü Okluk Koyu'na doğru, Cumhurbaşkanlığı sarayına doğru gidiyor' dedi. Kendisi söyledi, Sayın Süleyman Soylu söyledi. Biz, 14: 00'de dedik ki 'Yangının Okluk Koyu'na doğru gittiğini söylediniz, şu anda da çok sayıda helikopter, uçak var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler devreye girdi. Daha önce niye bunlar devreye girmedi' diye sorduk. 'İlla Okluk Koyu'na gitmesi mi gerekiyordu? Okluk Koyu'na, Cumhurbaşkanlığı sarayına dayanınca mı yangın, aklınız başınıza geldi' diye sorduk.

"'CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ÇÖP KAMYONLARINA BAKSIN' DEDİNİZ, AYIP DEĞİL Mİ BU SÖYLEDİĞİNİZ, YAKIŞIYOR MU SİZE SAYIN SOYLU"

Çok zoruna gitti Soylu'nun, bugün çıkmış, 'Yalan söylüyorlar, yakışıyor mu' diyor. Sana yakışıyor mu peki Sayın Soylu? Sayın Soylu, siz dediniz ki ilk gün; 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgiler veriliyor' dediniz. Tövbe, hiçbir bilgi verilmedi. Hiçbir yetkili Sayın Genel Başkan'ımıza bir bilgi vermedi. Niye doğru söylemiyorsunuz Sayın Soylu, halkı kandıran sizsiniz. Yalan konusunda inanın elinize kimse su dökemez. Sayın Soylu, 'Emeğe gram saygınız yok mu' diyor, var. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, belediye personeline, Muğla'ya başka şehirlerden gelenlerin emeğine sağlık ama Sayın Soylu, sizin emeğe saygınız yok. Dün RUDAV TV mikrofonu size uzatıldı ve Marmaris Belediye Başkanı ile ilgili bir soru soruldu. Siz dediniz ki 'CHP'li Marmaris Belediye Başkanı çöp kamyonlarına baksın' dediniz, ayıp değil mi bu söylediğiniz, yakışıyor mu size Sayın Soylu?

"MARMARİS'TE YANGINI BIRAKTIN, ANKARA'YA GİTTİN, SUUDİ PRENSİN ZİYAFETİNE"

Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi personeliyle tüm araçlarıyla sahadalar kaç gündür, sizin onların emeğinize saygınız yok mu? Onların emeğine saygınız olsa o lafı etmezdiniz. Hayırdır, CHP'li belediyeler olduğu için mi böyle söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Milletin yakasından düşmesi gereken sizsiniz Sayın Bakan. Getirin sandığı, bu millet kimi yakasından düşürecek, gösterecek size en kısa zamanda. Sayın Bakan, '3-4 saatlik uykuyla duruyoruz' diyor. Sayın Soylu, Marmaris'te yangını bırakıp Ankara'ya, Suudi prensin ziyafetine, eğlencesine gidersen 3-4 saatlik uykuyla durursun zaten. Marmaris'te yangını bıraktın, Ankara'ya gittin Suudi prensin ziyafetine; eğlencesine sarayına gitti. Orada eğlence vardı, ziyafet vardı, gece tekrar buraya geldin yoruldun, 3-4 saatlik uykuyla durursun zaten. Sana biz mi Suudi prensin ziyafetine katıl dedik. 3-4 saatlik uykuyla durma sebebin Ankara'ya gitmen, Suudi prensin ziyafetine katılmandır.

"NE KATAR SEVDANIZ VARMIŞ, GERÇEKTEN ŞAŞIRTICI. '3-4 TANE HELİKOPTER GELDİ KATAR'DAN' DİYE BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATIYOR KİRİŞCİ"

Birkaç söz de Sayın Tarım ve Orman Bakanı'na… Sayın Bakan diyor ki 'Katar'dan 3-4 tane helikopter geldi'. Ne Katar sevdanız varmış, gerçekten şaşırtıcı. '3-4 tane helikopter geldi Katar'dan' diye ballandıra ballandıra anlatıyor Kirişci. Yangın var, yangın. Bizim derdimiz bu yangının bir an önce bitmesi. Geçen yıl yandı buralar, bu yıl yine yanıyor. Tedbir almadınız, muhalefet partisi olarak diyoruz ki 'Niye tedbir almadınız', hesap soruyoruz, görevimizi yapıyoruz. İlk yangın çıktığında '300-400 hektar' demiştiniz, bugün 4 bin 400 hektar yanmış durumda. Yurttaşlarımız tam bilgi sahibi olsunlar; 4 bin 400 futbol sahası büyüklüğünde alan yanmış durumda Marmaris'te, 72 saatte neredeyse.

"BUGÜN SİYASİ POLEMİK ZAMANI DEĞİL, BİZE İKİDE BİR CEVAP VERMEYİN"

Sayın Süleyman Soylu'ya bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bugün siyasi polemik zamanı değil, bize çıkıp ikide bir cevap vermeyin. Biz, muhalefet partisiyiz. Bizim görevimiz sizi uyarmak, sizin eksikleriniz söylemek. Siz de çıkın, yaptıklarınızı anlatın, eksikleriniz neyse söyleyin. Siyasi tartışmayı daha sonra yapalım. Ama siz çıkıp da yangınla ilgili bilgi vereceğinize 10 dakikanın 7-8 dakikasını CHP'ye ayırırsanız biz de size cevap vermek zorunda kalırız.

"MESKUN OLAN ALANLARDA, EVLERDE HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün ise özetle şunları söyledi:

"Okluk Koyu'na doğru giden ayak biraz daha riskli, biraz daha yangın daha harlı oluyor, oraya da müdahale yapılmakta. Daha önce 8, 10, 15 civarında olan rüzgar hızı, aldığımız bilgiye göre 31 km hızla esiyor. Bunun 60-70'e kadar çıkabileceği söylenmişti. Meskun olan alanlarda, evlerde herhangi bir sorun yok. Temenni ediyoruz ki bu en kısa sürede bugün önemli miktarda kontrol edilir. Muğla'daki 13 tane ilçe belediyemiz her türlü imkanı verdiler ama Türkiye'nin bir çok yerinden gelenler, AFAD'ın çağrısı olarak buraya gelenler mücadele veriyorlar, minnettarız, kendi ilçe belediye başkanlarımıza."