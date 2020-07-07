Son dakika haberi! Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Ünlü sanatçı merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının fotoğrafının önünde kızı Narin ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Ali Sunal'ın bu paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, Sunal'ın paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

(Murat Uçkaç/İHA)