Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2)

15.07.2022 20:06
Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2)

Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


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Kaynak: DHA

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aliağa'da makilik yangını (2) - Son Dakika

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