İlkan Karaman Türkiye kariyerinde daha önce TOFAŞ, Pınar Karşıyaka , Fenerbahçe , Beşiktaş , Büyükçekmece Basketbol'da forma giymişti.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa 'da Cholet Basket'te oynayan 1990 doğumlu İlkan Karaman'ın sezonun geri kalan kısmında takımda mücadele edeceği belirtildi.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman 'ı kadrosuna dahil etti.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi! Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi

ABD bu kareyi konuşuyor! Melania Trump'ın seçimi veda gününe damga vurdu

Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak