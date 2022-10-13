Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çerçevede Aliağa Yeni Mahalle Rumeli Caddesi üzerinde çalışma yapan ekipler, durumunda şüphelendikleri bir kamyonet ve onun öncüsü konumunda hareket ettiği düşünülen aracı durdurdu. Araçlar içerisinde arama yapan polis ekipleri, 7 ayrı poşet içerisinde 7 kilogram esrar ele geçirirken, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen T.U. ve A.Y. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Kaynak: İHA

Tragger, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Aliağa polisi, uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.