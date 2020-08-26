Son dakika haberi... Alibaba hisseleri iştirak halka açılmasıyla rekor düzeye çıktı

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba'nın hisseleri, grup iştiraki finans teknoloji şirketi Ant Financial Services Group'un halka açılmak için Hong Kong ve Shanghai borsalarına başvurmasının ardından rekor düzeylere tırmandı.

Alibaba hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 4.16 artışla 36.18 dolar karşılığı olan 280.40 Hong Kong Doları düzeyine tırmanarak, tüm zamanların en yüksek fiyatlı kapanışını yaptı. Alibaba hisseleri New York Borsası'nda da son 30 günde yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Çin basınında yayımlanan haberlere göre, 30 milyar dolarlık halka açılmanın ardından Ant Group piyasa değerinin 225 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Açıklanan bilançosuna göre şirketin toplam gelirleri yılın ilk çeyreğinde 10.49 milyar dolara ve net karı da 3.17 milyar dolara yükseldi.

Ant Group'un halka açılma kararı, şirketin halka açıldığı zaman Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine ulaşmasını hızlandırmasını destekleyeceğine ilişkin planların yapıldığı Temmuz ayında alındı.