Son dakika haberi... Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı

İSTANBUL - Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balığın kıyıya vurmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde kıyıya vuran onlarca ölü balık dikkat çekmişti. Balıkların ölüm sebebinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmaması İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Alibeyköy Barajı'na gelen ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin sebebinin ise yapılan inceleme çalışmaları sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

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