Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi

01.02.2021 12:30

Son dakika haberler... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.

- Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışması kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) ve AAVDER (Arnavutköy Avcılar Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımıyla denetim yapıldı.

Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölünde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimlerde uygun olmayan av malzemeleri olarak; 2 bin metre uzatma misina ağa el konuldu. Denetim esnasında misina ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 400 adet 1 ton civarında muhtelif balık tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna yediemine kaldırıldı. Yapılan denetimde 1 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi
Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi
Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi
Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi

Arnavutköy, Hisarcık, İstanbul, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... - Alibeyköy Barajı ve Sazlıdere Gölü'nde su ürünleri denetimi - Son Dakika


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