YÜKSEL KOÇ/ EYÜPSULTAN Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran Emre E. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüpheli, dün gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Emre E. bugün erken saatlerde tekrar gözaltına alındı. Emre E., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tekrar Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.