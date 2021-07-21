Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.

CENAZE BUGÜN

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.