Son dakika haber | Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada

10.10.2022 09:49

Gelen son dakika haberine göre Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kameradaİSTANBUL Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalındı.

Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül Pazar günü Sarıyer'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka gelen iki kişi gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Motosikletinin yerinde olmadığını anlayan sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan motosiklet de sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, alışveriş, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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