Olay, 28 Eylül Pazar günü Sarıyer'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka gelen iki kişi gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Motosikletinin yerinde olmadığını anlayan sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan motosiklet de sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, alışveriş, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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