Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Gelen son dakika haberine göre Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu UŞAK'ta 9 katlı binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın, kOrku ve paniğe neden oldu.
Alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu
UŞAK'ta 9 katlı binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın, kOrku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye tarafından söndürülen yangında aleşveriş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarında 9 katlı binanın altında bulunan 'Sayar' adlı alışveriş merkezinde gece saat 2345 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkaş nedeni belirlenemeyen yangın hızla yayılırken, alevleri fark eden bina sahipleri korku ve panik içerisinde evlerini tahliye etti. Haber verilmesi üzerine Uşak Belediyesi İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. İtfaiye erleri yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ile müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, alışveriş merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın dolayısıyla evlerinden sokağa çıkan bina sakinleri ise alevlerin kontrol altına alınmasıyla rahat nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alışveriş merkezindeki yangında 1 milyon lira dolayında hasar meydana geldiği belirtildi.
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