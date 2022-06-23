Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın

23.06.2022 04:20

Son dakika haber... Alışveriş merkezinde korkutan yangın Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada yangın çıktı.

Alışveriş merkezinde korkutan yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kafeteryanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde saat 03.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıya sıçrayan alevler adeta tüm caddeyi aydınlattı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise alışveriş merkezinin etrafında güvenlik önlemi aldı. Yoğun çalışma sonunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Korkutan yangın güçlükle söndürüldü

Alışveriş merkezinde bulunan bir kafeteryada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatı kısmına sıçrayan yangın adete tüm caddeyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangının tüm alışveriş merkezine sıçramaması facianın önüne geçti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor Son dakika haberi: Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu Son dakika haberi: Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 04:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement