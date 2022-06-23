Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde korkutan yangın

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Alışveriş merkezinde korkutan yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kafeteryanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde saat 03.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan kafeteryanın mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıya sıçrayan alevler adeta tüm caddeyi aydınlattı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise alışveriş merkezinin etrafında güvenlik önlemi aldı. Yoğun çalışma sonunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Korkutan yangın güçlükle söndürüldü

Alışveriş merkezinde bulunan bir kafeteryada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatı kısmına sıçrayan yangın adete tüm caddeyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangının tüm alışveriş merkezine sıçramaması facianın önüne geçti.