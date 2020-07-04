Son dakika haberi | Alışveriş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Alışveriş merkezinde yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Bilecik'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

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Kentin işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle Atatürk Bulvarı da trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın esnasında alışveriş merkezinde bulunanlardan Emre Tavukçu, AA muhabirine, yangını fark ettikten sonra koşarak dışarıya çıktıklarını söyledi.

Bina içinde duman birikmesiyle yangını fark ettiklerini anlatan Tavukçu, "Ben alışveriş merkezinde bulunan kafede çalışıyorum. Havalandırmadan çok duman çıkmaya başlayınca yangını fark ettik, tüm binayı boşalttılar. Şu an müdahale ediliyor, bekliyoruz. Koşarak dışarıya çıktık." diye konuştu.

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Alışveriş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

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