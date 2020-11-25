Son dakika haberi: Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti

25.11.2020 00:57
Son dakika haberi: Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ağdam'a ilk kez gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi olarak destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birçok Müslüman ve gayrimüslim ülkenin lideriydi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ağdam'a ilk kez gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi olarak destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birçok Müslüman ve gayrimüslim ülkenin lideriydi. Bu zafere birlik, azim, irade ve güçle ulaştık" dedi.

Ermenistan'ın ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ağdam'a ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen Ağdam Cuma Cami'yi ziyaret ederek Mekke'den getirdikleri Kur'an-ı Kerim'i camiye bağışladı ve dua etti. Ziyareti sırasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Ağdam'ın 20 Kasım'da kurtarıldığını vurgulayarak, "Bu vesileyle Azerbaycan halkını, Ağdam halkını tebrik ettim. Bugün buradayım, Ağdam kentindeyim. Ağdam camisini ziyaret ettim ve Azerbaycan bayrağını göndere çektim. Bu tarihi olay nedeniyle tüm Ağdam halkını bir kez daha tebrik ediyorum. Ağdam halkının yıllardır bu günü dört gözle beklediğini biliyorum. Onlar, yaklaşık 30 yıl boyunca aynı zamanda, İkinci Karabağ Savaşı, Vatan Savaşı boyunca Ağdam'ın işgalden kurtulacağını beklediler. Tarihi misyonumuzu onurlu bir şekilde gerçekleştirdik, işgal altındaki bölgeleri düşmandan geri aldık. Savaş meydanındaki zafer, Ağdam bölgesinin yanı sıra Kelbecer ve Laçın bölgelerinin de tek bir kurşun veya tek bir şehit olmadan kurtarılmasını sağladı" dedi.

"Bağımlı olsaydık, baskı altında kalabilirdik"

Azerbaycan halkının, şehitlerin canı, kanı pahasına, kahramanların cesareti pahasına bu topraklara döndüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Güç toplamalıydık ve topluyorduk. Son 17 yılda halkımıza daha güçlü olmamız, daha güçlü bir ordu kurmamız gerektiğini defalarca söylemiştim. Bugün dünyada güç faktörü belirleyici bir rol oynamaktadır. Adalet bizim tarafımızda, uluslararası hukuk bizim tarafımızda ve güç de bizim tarafımızda olmalıydı. Gücümüzün yeterli olmaması sebebiyle Azerbaycan 90'lı yılların başında işgale maruz kaldı. Biz güç topluyorduk, güçleniyorduk. Her bir Azerbaycan vatandaşı her gün bu kutsal günü, bu zafer gününü emeği ve vatana olan sadakatiyle yakınlaştırmalıdır diyordum" diye konuştu.

Azerbaycan'ın ekonomik olarak kimseye bağımlı olmadığını belirten Aliyev, "Bu 17 yıl boyunca, ekonomik alanda güçlü bir ivme kazanmamız gerektiğini, ekonomik bağımsızlığımızı sağlamamız gerektiğini hep söyledim ve sağladık. Bugün ekonomik olarak kimseye bağımlı değiliz. Bağımlı olsaydık, baskı altında kalabilirdik. Zaten yapıldı, ama işe yaramadı. Çünkü ekonomik faktörü bize karşı kullanmak anlamsız. Kimseye bağlı değiliz, hiçbir ülkeye, herhangi bir uluslararası finans kuruluşuna bağlı değiliz. Tam tersine, artık bir donör ülkeyiz, artık borç veriyoruz. Güçlü ekonomik potansiyelimiz ve mali kaynaklarımız, ekonomik bağımsızlığı tam olarak sağlamamıza izin verdi. Bu aynı zamanda zafere ulaşmamızda özel bir rol oynadı" dedi.

"Ağdam harekatı planlanmıştı"

Ağdam harekatının önceden planlandığına vurgu yapan Aliyev, "Savaşın tüm sırlarını açığa çıkarmak için henüz çok erken. Gelecekte çok ilginç konular ortaya çıkacaktır. Ama bugün Ağdam harekatının planlandığını güvenle söyleyebilirim. Ağdam'ı çoktan alırdık. Ancak çok sayıda kayıp olacaktı. Bu nedenle Şuşa'nın ve 70'den fazla köyün 9 Kasım'da kurtuluşundan sonra düşman artık dayanamadı, teslim oldu, beyaz bayrak kaldırdı, şartlarıma uyarak yenilgisini kabul etti" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşların Ermeni vahşiliğine kayıtsız kaldığını vurgulayan Aliyev, "UNESCO ile sık çalışmalarımız var. Ama Hıristiyan tapınaklarını ziyaret etmek istiyorsa buraya gelsin. Gelin ve vahşi Ermenilerin burada ne yaptığını anlatın. Ayrıca birkaç yıl önce Minsk Grubu eşbaşkanlarının büyükelçileri bu camiyi ziyaret etti. İki kez gelerek bilgi aldılar ve bana Ağdam Camii'ni ziyaret ettiklerini söylediler. Neden sorunu gündeme getirmediler? Bu neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Böylece Müslüman camilerine hakaret edilebilir, inekler ve domuzlar tutulabilir, yok edilebilir. Eğer öyleyse düşünüyorlarsa açık bir şekilde söylesinler, kendi ülkelerindeki sorunları halletsinler ve bizim işimize karışmasınlar. İşimize kimse karışmasın. Buraya kendimiz geldik. Tüm bu ülkelerin çabalarına rağmen geldik, tüm provokasyonlara rağmen kan döktük ve şimdi toprağımızdayız. İşimize karışmak isteyenlere cevabını verdik ve vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi açıdan destekleyen Türkiye oldu"

Savaş boyunca Azerbaycan'ı Türkiye'nin desteklediğini belirten Aliyev, "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi olarak destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birçok Müslüman ve gayrimüslim ülkenin lideriydi. Bu zafere birlik, azim, irade ve güçle ulaştık" dedi.

Savaşın bitiminden sonra Batılı çevrelerden bazı Batılı liderlerin Azerbaycan'ın kontrolündeki kurtarılmış topraklarda Hıristiyan tapınaklarına ne olacağı konusunu gündeme getirdiklerini belirten Aliyev, "Hem benimle sohbet sırasında hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile getiriyorlar. Kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batı ülkelerinin liderlerinin endişelenmesine gerek yok. İslam'ın değerlerine hakaretlere göz yumanlar, hatta onlara hakaret edenleri haklı çıkaranlar. Bunun hakkında konuşmaya hakları yok. Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır. Şu anda iki Ortodoks kilisesi benim talimatımla ve masrafları devlet tarafından karşılanarak onarılıyor ve üçüncü kilise de onarıldı. Bir idari bina inşa ediliyor. Savaş sırasında Haydar Aliyev Vakfı tarafından 'Udi' kardeşlerimizin kilisesi tamir edildi. Kafkas Arnavut kiliselerimiz ise ulusal hazinemizdir. Gürcü kiliselerimiz, Ermeni kilisemiz. Vahşi düşman bu camide inekleri ve domuzları barındırdı. Bu resimler internette mevcuttur. Onlar kurtulan Zengilan camiinde ve Cabrayıl camisinde domuz besledi" diye konuştu.

"Ağdam şehrini, tüm köylerini yeniden inşa edeceğiz"

Yıkılan Ağdam şehrinin Ermeni vahşetinin şahidi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ağdam şehrini, tüm köylerini yeniden inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu büyük bir iş olacak. Tabii ki çok çaba gerektirecek. Ancak 44 gün birlik gösterdiğimiz gibi, kurtulmuş topraklarımızın restorasyonunda birlik ve kararlılık göstereceğimize inanıyorum. Tüm şehirlerimizi restore edeceğiz, daha güzel şehirler olacak. Kentlerimizde kalan tarihi eserleri restore edip gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Düşmanı demir yumrukla kovalayarak zaferimizi kazandık ve şimdi kendi toprağımızda duruyoruz. Azerbaycan halkına sevgiler. Azerbaycan askerine, Azerbaycan subayına sevgiler! Ağdam bizim. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Müslüman, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti - Son Dakika


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