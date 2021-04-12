- Aliyev, Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı- Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlar sergilenecek - Son Dakika

- Aliyev, Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı

Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlar sergilenecek

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkent Bakü'de yer alan Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiği belirtildi. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Aliyev, sergilenen askeri araçlar hakkında bilgi aldı. Aliyev, parkta incelemelerde bulunduktan sonra savaştaki kahramanlıkları nedeniyle ödüllendirilen askerlerle bir araya geldi.

Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Azerbaycan ordusunun eşsiz kahramanlığını ve tarihi zaferini göstermek için Vatan Savaşı Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi, Askeri Ganimet Parkı'nın kurulması için talimat vermişti.

150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat sergileniyor

Ocak ayında temeli atılan ve 5 hektarlık bir alanı kaplayan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı sergileniyor. Bunların aralarında tank, askeri aracı, topçu bataryası, uçaksavar füzesi sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat parkta sergileniyor.

'İskender-M' füzesinin kalıntıları da sergileniyor

Parkta sergilenenler arasında Azerbaycan'ın savaştan sonra başkent Bakü'de düzenlediği askeri geçit töreninde yer alan Ermenistan ordusuna ait 2 bin askeri aracın plakasından oluşan "Karabağ Azerbaycan'dır!" yazısının bulunduğu duvarın yanı sıra Ermenistan ordusunun Şuşa'ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da yer alıyor.