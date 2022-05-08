Son dakika haberi! Alkol parası vermeyen babası ve babaannesinin kapısına ateş etti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir şahıs, kendisine alkol parası vermeyen babası ve babaannesinin evinin kapısına av tüfeği ile ateş etti.

Alınan bilgilere göre, Çilimli ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında R.Y. isimli şahıs, babası S.Y. ve babaannesi S.Y. ile alkol parası vermedikleri için tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., evdeki ruhsatsız av tüfeği ile evin giriş kapısına 2 el ateş edip kaçtı. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından köyde yakalanarak gözaltına alınan R.Y., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE