Son dakika haberi: Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: Polise tekme atıp küfürler savurduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: Polise tekme atıp küfürler savurduğu anlar kamerada

09.10.2022 08:17

Son dakika haberi: Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: Polise tekme atıp küfürler savurduğu anlar kamerada - Kavşağa ters yönden giren kadın sürücü bir araçla da kafa kafaya çarpıştı Kağıthane'de alkollü bir kadın sürücü park halindeki iki araca çarpıp kaçmak istedi.

Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: Polise tekme atıp küfürler savurduğu anlar kamerada

- Kavşağa ters yönden giren kadın sürücü bir araçla da kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL - Kağıthane'de alkollü bir kadın sürücü park halindeki iki araca çarpıp kaçmak istedi. Kavşağa ters yönden giren kadın sürücü bir araçla da kafa kafaya çarpışarak durabildi. Kadın sürücü araçtan inerek kaza yaptığı vatandaşlara küfür, tehdit ve hakaretler savurdu. Olay yerine gelen trafik polislerine de tekme atarak aynı şekilde saldıran kadın kelepçelenerek gözaltına alındı. Alkol muayenesinde 2.19 otomobil alkollü çıkan kadının yaşattıkları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 33 B 4700 plakalı aracıyla seyreden Yağmur B., cadde üzerinde park halinde bulunan 34 EGB 28 ve 34 FLP 356 plakalı araçlara çarptı.

Aracına çarptığı vatandaşlara saldırdı

Ardından kadın sürücü kızla kaçmaya başladığı esnada kavşağa tersten girdi. Bir süre seyreden kadın sürücü, Mehmet Cevat B. idaresindeki 34 FED 137 plaka araçla kafa kafaya çarptı. Kazanın ardından araçlar hareket edemez hali gelince kadın sürücü araçtan inerek, aracına çarptığı vatandaşlara fiziki ve sözlü olarak hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Polis tekme atıp küfür ve hakaret etti

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla konuşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadının rezalet çıkartarak sözlü küfür, tehdit ve hakaretlere devam etmesi üzerine polis, kadını ters şekilde kelepçeledi. Bu şekilde polise tekmeler atan kadın, küfür, tehdit ve hakaret etmeyi sürdürünce polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Aşırı alkollü olduğu tespit edildi

Emniyette alkol muayenesi yapılan sürücü Yağmur B., 2.19 promil alkollü çıktı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü. Ayrıca saldırıya maruz kalan polis ekiplerinin kadın hakkında "tehdit-hakaret" suçundan şikayetçi olacağı bilgisine ulaşıldı.

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Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Polise tekme atıp küfürler savurdu Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Polise tekme atıp küfürler savurdu Hasbahçe'ye ulaşım daha kolay hale geliyor Hasbahçe'ye ulaşım daha kolay hale geliyor
Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: Polise tekme atıp küfürler savurduğu anlar kamerada - Son Dakika

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