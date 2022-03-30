Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı

30.03.2022 16:13
Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da alkollü olduğu şüphesiyle polis tarafından durdurulan sürücü, alkolmetreyi üflememek için her yolu denedi.

Şanlıurfa'da alkollü olduğu şüphesiyle polis tarafından durdurulan sürücü, alkolmetreyi üflememek için her yolu denedi. Pandemi olduğu için alkolmetreyi üflemeyeceğini söyleyen sürücüyü, maske takıp eldiven giyerek alkolmetreye yeni üfleme aparatı takan trafik polisi de ikna edemedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre lüks aracıyla kontrolsüz bir şekilde caddede seyreden ve yayalara çarpmak üzere olan Mehmet S. isimli sürücüyü gören trafik polisleri, aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşmak isteyince ekipler önünü kesti. İddiaya göre polisin üzerine de aracını süren sürücü, araçtan indirildi. Otobüs durağındaki bir bankta oturan sürücü, polise zor anlar yaşattı.

Polis maske ve eldiven taktı

Ehliyetini polise vermemekte direnen sürücü, alkolmetreyi de üflememek için birçok yol denedi. Şahıs, polislerin maskesiz ve eldivensiz olduğunu söyleyince, polis memurları pandemi kurulunun aldığı son kararı anlatarak açık alanda maska takma zorunluluğunun olmadığını belirtti. Buna rağmen alkolmetreyi üfletecek polis memuru maske ve eldiven taktı. Maske ve eldivenleri de yetersiz bulan sürücü, bu defa alkolmetreye takılan üfleme aparatının yeni olup olmadığını görmek istedi. Bir türlü ikna olmayan sürücü son olarak kendisini görüntüleyen basın mensuplarını bahane etti. Polisten basın mensuplarının çekimini engellemesini isteyen sürücüye, polisler, "Basın özgürdür, istediğini çekebilir" cevabı verdi.

Polislerin uzun süren çabası da işe yaramayınca sürücüye alkolmetreyi üflememe cezası kesilerek aracı güvenli bir yere çekildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı

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Bahçelievler, Şanlıurfa, Pandemi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika


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