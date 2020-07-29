Son dakika haberi: Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı - Son Dakika

E-5 karayolu Şirinevler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Edirne istikametinde meydana gelen kazayı gören bir ambulans ve bir otomobilde kazaya karıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 03.00'da E-5 karayolu Şirinevler Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Mahmut Ö. idaresindeki 67 LC 153 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere vurdu. Kazanın olduğunu gören ve duramayan Ali Egemen idaresindeki 34 AJ 6602 plakalı ambulansta kazaya karıştı.

Daha sonra aynı istikameti seyir halinde olan ve sürücüsünün bilgileri öğrenilemeyen 34 PMD 65 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Birbirine çarpan 3 aracın kaza yaptığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi belli olmayan ve ağır yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

E-5 Edirne yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı

3 aracın karıştığı kazada yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılarak götürüldü. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırıyor. - İSTANBUL