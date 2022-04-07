Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

07.04.2022 02:58

Son dakika haber: Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı Tekirdağ Çorlu'da alkollü araç sürücüsünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü araç sürücüsünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

2018 yılında da ehliyetini kaptırmış

Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, kaza yapan araçla birlikte 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. M.S'nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı öğrenildi.

Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı
Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı
Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA TOZ TAŞINMASI NEDENİYLE YAĞMURLA BİRLİKTE ÇAMUR YAĞDI TEKİRDAĞ'DA TOZ TAŞINMASI NEDENİYLE YAĞMURLA BİRLİKTE ÇAMUR YAĞDI Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 03:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement