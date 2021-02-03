Adana'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil hasta taşıyan ambulansa çarptı.

Kozan ilçesinde Ş.D'nin kullandığı 01 GD 170 plakalı otomobil, Adana Caddesi'nde aynı istikamette il merkezine hasta taşıyan 01 FEH 12 plakalı ambulansa çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ambulanstaki hasta başka ambulansla Adana'ya nakledildi.

Kaza yerine sevk edilen trafik ekipleri, otomobil sürücüsü Ş.D'nin 2,17 promil alkollü olduğunu tespit etti.