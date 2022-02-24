Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

24.02.2022 12:11

Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasına tepki göstererek, Rusya'nın Avrupa'nın ortasında sebepsiz bir savaş başlattığını belirtti.

Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasına tepki göstererek, Rusya'nın Avrupa'nın ortasında sebepsiz bir savaş başlattığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Lambrecht, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun ağır ihlalidir ve yakın tarihte hiçbir şeye benzetilemez. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Avrupa'nın ortasında sebepsiz bir savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasıyla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını kaydeden Lambrecht, "Minsk Anlaşmalarını paramparça etti. Rusya, şimdi benzeri görülmemiş ve sert yaptırımlara hazırlıklı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Lambrecht, Putin'e askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulunarak, "Biz Rusya'ya müzakereler için elimizi uzattık ve o bunu geri itti. Ancak diyalog için hiçbir zaman geç değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya saldırmakla uluslararası temel kuralları çiğniyor. Dünya toplumu bu utanç gününde Rusya'yı unutmayacaktır. Partnerlerimizle birlikte tepki vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck de yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasına tepki göstererek, "İnanılmaz olan şey gerçekleşti. Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Sadece tarih kitaplarında bulunduğunu sandığımız Avrupa'da bir kara savaşı var. Bu, utanmaz bir şekilde uluslararası hukukun bir ihlalidir." görüşünü paylaştı.

Başbakan Yardımcısı da olan Habeck, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınayarak, "Bugün Avrupa ve dünya için bir dönüm noktasıdır. Kasıtlı olarak tasarlanmış Rus saldırganlığı birçok insana acı getirecek." ifadelerini kullandı.

Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi
Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi
Alman bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

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Kaynak: AA

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