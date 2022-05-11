Son dakika haberi... Alman hükümeti, Mali ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika

Alman hükümeti, Mali ve Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) misyonlarında görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasını istiyor.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bakanlar kurulunun, Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve AB'nin Mali'de yürüttüğü Avrupa Eğitim Misyonundaki (EUTM) Alman askerlerinin görev süresinin 31 Mayıs 2023'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerin görev süresinin de 30 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönünde karar aldığı bilgisini paylaştı.

Hoffmann, söz konusu kararların Federal Meclis tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

MINUSMA misyonunda Alman askerlerinin görevinde bir değişiklik olmadan devam edeceğini ve burada bulunan asker sayısının üst sınırının 1100'den 1400'e çıkarılacağını aktaran Hoffmann, üst sınırın daha önce Fransız askerlerinin bıraktığı açığı kapatmak için arttırıldığını anlattı.

Hoffmann, orta vadede Alman askerlerinin burada kalmalarının Mali'deki siyasi gelişmelere bağlı olacağını ve gerekirse çekilebileceğini kaydetti.

EUTM kapsamında Alman askerleri Mali yerine Nijer'de eğitim verecek

Sözcü Yardımcısı Hoffmann, EUTM'in Avrupa'nın önemli misyonlarından biri olduğunu belirterek burada sağlanan eğitim desteğiyle Sahel Bölgesi'ndeki 5 devletin güvenlik güçlerine gelecekte kendi güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olmanın amaçlandığını ifade etti.

AB'nin Mali'deki mevcut siyasi durumdan dolayı EUTM'i 5 Nisan'da askıya aldığını anımsatan Hoffmann, ancak Nijer'deki misyonun buna dahil olmadığını aktardı. Hoffmann, "AB kararının ulusal uygulamasında şu ana kadar Mali'de faaliyet gösteren AB'nin askeri misyonundaki Alman askerlerinin varlığı minimuma indirilecek. Eğitim ve taktik danışmanlık askıya alınacak." dedi.

Bu kapsamda EUTM'deki Alman askerinin sayısının üst sınırının 600'den 300'e düşürüleceğini belirten Hoffmann, bu askerlerin büyük bölümünün Nijer'de görev almasının planlandığını kaydetti.